Іран завершив розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Про це заявив глава Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі, пише агентство IRNA.
“Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі. Після попереднього розгляду розпочнеться судовий процес у присутності підсудних та їхніх родичів”, – зазначив він.
При цьому Бахрамі не уточнив, чи буде суд відкритим або закритим.
Як відомо, пасажирський літак Boeing 737авіакомпанії МАУ, який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом “Тегеран-Київ”, був збитий в районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано вранці 8 січня 2020 року.
На борту знаходилися 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (серед них дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – Німеччини і Великої Британії.
Іранська влада спочатку заперечувала причетність до катастрофи літака, однак 11 січня визнала, що Boeing був збитий іранськими військовими (в Тегерані стверджують, що це сталося помилково).
Наприкінці липня в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак. У жовтні Україна та Іран завершили другий раунд переговорів.
Україна лише зараз отримала від Ірану проект технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737-800.
- Рівно рік тому, 8 січня 2020 року, під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.
- 5 січня стало відомо, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака МАУ Boeing 737, яка сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 30 грудня уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.