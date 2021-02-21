Іран завершив розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Про це заявив глава Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі, пише агентство IRNA.

“Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі. Після попереднього розгляду розпочнеться судовий процес у присутності підсудних та їхніх родичів”, – зазначив він.

При цьому Бахрамі не уточнив, чи буде суд відкритим або закритим.