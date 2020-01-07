Іран готовий повернутися до дотримання всіх пунктів ядерної угоди 2015 року за умови зняття з держави міжнародних санкцій.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Як повідомлялося раніше, 5 січня Іран оголосив про остаточний вихід з Спільного всеосяжного плану дій по врегулюванню його ядерної програми. В рамках угоди Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібно уран з вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.

У вівторок, 7 січня, заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що держава готова повернутися в дотриманню угоди за умови зняття міжнародних санкцій.

“Ядерна угода ще не вмерла. … Ми готові повернутися до повного дотримання угоди в залежності від припинення санкцій і отримання економічних вигод від угоди”, — сказав він.