Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідників, гвинт безпілотника Mohajer-6 виготовлено лише у лютому цього року. А для доставлення до РФ ще потрібен певний час.
Mohajer зібрано з деталей, які виготовлено в різних країнах. Здебільшого комплектуючі були зі Сполучених Штатів Америки. Утім, жодних російських деталей там не було.
Камеру видимого діапазону виготовлено в Японії. Своєю чергою, лазерний дальномір – китайського виробництва, а авіаційна бомба – іранського.
Українські фахівці нині вивчають, як іноземні деталі опинилися в іранських дронах. Співробітники української розвідки вже передали інформацію про серійні номери та дані країнам-партнерам.
Раніше глава іранського МЗС Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявляв, що Тегеран продавав Москві свої безпілотники, але ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Внутрішній розкол щодо постачання дронів-камікадзе до РФ для використання в Україні відкрився в Ірані. Відомий консервативний священник і редактор газети Jomhouri Eslami Масіх Мохаджері заявив, що росіяни є явними агресорами у війні, і постачання необхідно припинити.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що Іран став використовувати ситуацію через постачання дронів-камікадзе до РФ. Таке прослідковується в обміні на допомогу в реалізації ядерної програми.