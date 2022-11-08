Українські розвідники знайшли докази того, що Іран поставляв безпілотники до Росії вже після початку широкомасштабного нападу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, гвинт безпілотника Mohajer-6 виготовлено лише у лютому цього року. А для доставлення до РФ ще потрібен певний час.

Mohajer зібрано з деталей, які виготовлено в різних країнах. Здебільшого комплектуючі були зі Сполучених Штатів Америки. Утім, жодних російських деталей там не було. Камеру видимого діапазону виготовлено в Японії. Своєю чергою, лазерний дальномір – китайського виробництва, а авіаційна бомба – іранського. Українські фахівці нині вивчають, як іноземні деталі опинилися в іранських дронах. Співробітники української розвідки вже передали інформацію про серійні номери та дані країнам-партнерам.

Раніше глава іранського МЗС Хоссейн Амір-Абдоллахіян заявляв, що Тегеран продавав Москві свої безпілотники, але ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.