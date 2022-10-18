Іранські інструктори допомагають росіянам запускати дрони з окупованого Криму – NYT

Іран направив інструкторів в окупований Крим, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана, повідомили офіційні особи США, ознайомлені з секретною інформацією розвідки, що є ще одним сигналом зростаючої близькості між Іраном і РФ після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Інструктори працюють з російської військової бази в Криму, де базується багато безпілотників з моменту постачання з Ірану. Інструктори з Корпусу вартових ісламської революції, підрозділу іранської армії, визнаного Сполученими Штатами терористичною організацією.

Цими днями іранські безпілотники стали важливою зброєю для РФ, яка використовувала їх під час масштабного обстрілу енергетичної інфраструктури та інших цивільних цілях в Україні. Розгортання іранських інструкторів, схоже, збігається з активізацією використання безпілотників в Україні та свідчить про ще глибшу участь Ірану у війні.

Коли Іран розгорнув першу партію безпілотників у РФ, помилки російських операторів зробили їх неефективними. За словами американських посадовців, механічні проблеми БПЛА також обмежували їхню корисність.

Спочатку РФ відправила свій персонал до Ірану для навчання на безпілотниках. Але оскільки проблеми тривали, Іран вирішив надіслати своїх інструкторів до Криму, за словами нинішніх і колишніх посадовців, які говорили на умовах анонімності.

За словами офіційних осіб, іранський персонал знаходиться далеко від лінії фронту та направлений, щоб навчати росіян керувати безпілотниками. Невідомо, чи керують дронами самі тренери. Наразі не було зрозуміло, скільки інструкторів надіслав Іран.

Раніше Іран пообіцяв РФ надати ракети “земля-земля” на додаток до безпілотників, про що повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців і двоє іранських дипломатів.

Угоду уклали 6 жовтня, коли іранська делегація на чолі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером відвідали Москву для переговорів щодо постачання зброї.

За даними дипломатичних джерел Reuters, іранські дрони, про які мовиться, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між державами, яка прагне обмежити розповсюдження ракет і ракетних технологій й продаж яких порушує резолюцію.

Своєю чергою, Сполучені Штати погоджуються з оцінками Великої Британії та Франції про те, що постачання іранських безпілотників РФ порушить резолюцію Ради Безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній головнокомандувач армії США в Європі, вважає, що використання РФ безпілотних літальних апаратів “камікадзе” іранського виробництва для нападу на Україну свідчить про те, що її армії бракує техніки та особового складу.