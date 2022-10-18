Іранські інструктори допомагають росіянам запускати дрони з окупованого Криму – NYT

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.
Інструктори працюють з російської військової бази в Криму, де базується багато безпілотників з моменту постачання з Ірану. Інструктори з Корпусу вартових ісламської революції, підрозділу іранської армії, визнаного Сполученими Штатами терористичною організацією.
Цими днями іранські безпілотники стали важливою зброєю для РФ, яка використовувала їх під час масштабного обстрілу енергетичної інфраструктури та інших цивільних цілях в Україні. Розгортання іранських інструкторів, схоже, збігається з активізацією використання безпілотників в Україні та свідчить про ще глибшу участь Ірану у війні.
Коли Іран розгорнув першу партію безпілотників у РФ, помилки російських операторів зробили їх неефективними. За словами американських посадовців, механічні проблеми БПЛА також обмежували їхню корисність.
Спочатку РФ відправила свій персонал до Ірану для навчання на безпілотниках. Але оскільки проблеми тривали, Іран вирішив надіслати своїх інструкторів до Криму, за словами нинішніх і колишніх посадовців, які говорили на умовах анонімності.
За словами офіційних осіб, іранський персонал знаходиться далеко від лінії фронту та направлений, щоб навчати росіян керувати безпілотниками. Невідомо, чи керують дронами самі тренери. Наразі не було зрозуміло, скільки інструкторів надіслав Іран.
Раніше Іран пообіцяв РФ надати ракети “земля-земля” на додаток до безпілотників, про що повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців і двоє іранських дипломатів.
Угоду уклали 6 жовтня, коли іранська делегація на чолі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером відвідали Москву для переговорів щодо постачання зброї.
За даними дипломатичних джерел Reuters, іранські дрони, про які мовиться, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між державами, яка прагне обмежити розповсюдження ракет і ракетних технологій й продаж яких порушує резолюцію.
Своєю чергою, Сполучені Штати погоджуються з оцінками Великої Британії та Франції про те, що постачання іранських безпілотників РФ порушить резолюцію Ради Безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
Генерал-лейтенант Марк Гертлінг, колишній головнокомандувач армії США в Європі, вважає, що використання РФ безпілотних літальних апаратів “камікадзе” іранського виробництва для нападу на Україну свідчить про те, що її армії бракує техніки та особового складу.
- 18 жовтня парламент Естонії визнав російський режим терористичним, а під час засідання естонський депутат з трибуни показав фото вагітної співробітниці Goodwine Вікторії, яка загинула внаслідок російської атаки іранськими дронами-камікадзе по Києву.
- За даними британських розвідників, масовані обстріли території України збоку російських окупантів мають на меті завдати серйозної шкоди енергорозподільчій мережі Української держави.
- 18 жовтня під посольством Ірану у Києві відбулася акція протесту. Учасники акції закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а також запровадити санкції проти країни, яка постачає російському режиму дрони. Під час акції також закликали притягнути до відповідальності організаторів та виконавців теракту проти українського літака, збитого в небі над Тегераном у 2020 році.