Про це інформує The Guardian.

Секретар РНБО не уточнив, що це саме Україна причетна до їхньої ліквідації. Однак, Данілов зауважив, що військовий персонал Тегерана в окупованому Криму буде і надалі “ціллю”.

“Ти не повинен бути там, де не повинен бути”, – сказав Данілов. “Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють з терористами і беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити”.

Ще у жовтні Іран направив інструкторів в окупований Крим, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком дронів-камікадже, які росіяни придбали в Тегерана.

Спочатку заперечуючи присутність іранських безпілотників в Україні, уряд Тегерана заявив, що поставив “невелику кількість” безпілотників до Росії за кілька місяців до того, як Володимир Путін розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну в лютому. Іран заперечує відправку іранських інструкторів, щоб допомогти росіянам керувати безпілотниками з окупованої території.

Українська влада висловила скептицизм щодо версії подій Ірану:

“Іранці продовжують наполягати, що вони не є постачальниками зброї для РФ, але нам потрібні підтвердження. Чи є у нас це підтвердження на сьогодні? Ні, не маємо”. – сказав Данілов. “Ми розуміємо, що ці речі не літають, якщо [люди] не навчаться ними керувати, і росіянам не вистачає мізків, щоб зрозуміти це самим… У сучасному світі нічого не приховаєш. Це лише питання часу, коли це буде оприлюднено”.