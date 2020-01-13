Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що в недільному заголовку помірної іранської газети Etemad daily було написано “Вибачся і подай у відставку”, що вірогідніше за все було адресовано Верховному правителю Ірану Алі Хаменеї.

У той же час ще одна газета Jomhuri-ye Eslami написала в своїй статті: “Ті, хто затримав оприлюднення причин авіакатастрофи і підірвав довіру людей до істеблішменту, повинні бути звільнені або повинні піти у відставку”.

Відзначається, що критика влади в Ірані не є чимось незвичайним.

Нагадаємо, що чергові протести в Ірані спалахнули після того, як влада кілька днів не визнавала, що літак українських авіаліній був збитий після зльоту з тегеранського аеропорту.