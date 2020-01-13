Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що в недільному заголовку помірної іранської газети Etemad daily було написано “Вибачся і подай у відставку”, що вірогідніше за все було адресовано Верховному правителю Ірану Алі Хаменеї.
У той же час ще одна газета Jomhuri-ye Eslami написала в своїй статті: “Ті, хто затримав оприлюднення причин авіакатастрофи і підірвав довіру людей до істеблішменту, повинні бути звільнені або повинні піти у відставку”.
Відзначається, що критика влади в Ірані не є чимось незвичайним.
Нагадаємо, що чергові протести в Ірані спалахнули після того, як влада кілька днів не визнавала, що літак українських авіаліній був збитий після зльоту з тегеранського аеропорту.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.