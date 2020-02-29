Про це пише Independent.

Депутат, який був обраний представником Астані-йе Ашрафі, дав позитивний результат на хворобу кілька днів тому.

Він помер в суботу вранці після того, як був доставлений в лікарню з “грипом і хімічними травмами”, отриманими в ході ірано-іракської війни.

Представник міністерства охорони здоров’я країни Кіануш Джаханпур заявив, що новий коронавірус вже вбив 43 людини в Ісламській Республіці з 593 підтверджених випадків.

“На жаль, дев’ять осіб померли від вірусу за останні 24 години. Число загиблих зараз 43. Число підтверджених нових випадків інфікування з учорашнього дня становить 205, а загальна кількість підтверджених випадків інфікування становить 593”, – сказав він.

Однак інші представники системи охорони здоров’я Ірану повідомили британській телерадіокомпанії ВВС, що в країні від коронавірусу загинули, щонайменше, 210 осіб. Зазначається, що влада раніше звинувачувалася в приховуванні справжнього числа смертей, і США висловили стурбованість з цього приводу.

У свою чергу, Джаханпур звинуватив ВВС у поширенні брехні. Він закликав людей триматися подалі від масових зібрань і обмежити свої поїздки, щоб уникнути розповсюдження вірусу.

Варто зазначити, що у Ірані найвищий в світі показник смертності від коронавірусу за межами Китаю, що є центром спалаху.