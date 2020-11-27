Іранська влада заявила про загибель топчиновника міністерства оборони та професора-фізика Мохсена Фахрізаде внаслідок теракту. Західні держави вважають його відповідальним за "Проєкт 111" зі створення ядерної зброї для Ірану.

Про це повідомляють іранські посадовці та державне ЗМІ Ірану — Інформаційне агентство Ісламської Республіки (IRNA).

За даними IRNA, Мохсен Фахрізаде, керівник Організації досліджень та інновацій Міністерства оборони, був убитий терористами під час теракту поблизу Тегерану. Група безпеки, що захищала вчених, також отримала поранення, є ушпиталені.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив Ізраїль у причетності до вбивства вченого.

“Сьогодні терористи вбили видатного іранського вченого. Ця боягузтво — із серйозними ознаками ізраїльської причетності — показує відчайдушну войовничість злочинців”, — написав він у Twitter.

Заріф закликав міжнародну спільноту відреагувати на те, що сталося.

“Іран закликає міжнародне співтовариство — і особливо ЄС — залишити свої ганебні подвійні стандарти і засудити цей акт державного терору”, — додав очільник МЗС.

Що відомо про загиблого чиновника?

Мохсен Фахрізаде був офіцером Іранської революційної гвардії та професором фізики в Тегеранському університеті.

Раніше Фахрізаде був старшим науковцем Міністерства оборони та логістики Збройних Сил, а також керівником Центру фізичних досліджень Ірану. Проти Фахрізаде були введені санкції Радбезом ООН, оскільки Міжнародне агентство з атомної енергії вимагало від посадовця дати свідчення щодо діяльності Центру за період, у який він його очолював, але той відмовився.

Розвідувальні відомства західних країн стверджували, що Фахрізаде може бути відповідальним за так званий “Проєкт 11”, спрямований на проєктування ядерної боєголовки для іранської ракети. Іран заперечував звинувачення щодо створення ядерної зброї та запевняв, що їхня державна ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей.

За даними американської газети The New York Times, Фахрізаде в секретних частинах звітів американської розвідки описувався, як людина, глибоко залучена до спроб розробити ядерну боєголовку для Ірану.