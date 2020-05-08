Про це йдеться в звіті глобальної органіхації розвитку та освіти IREX.
Згідно з результатами дослідження, найвпливовіші блогери в Україні – екс міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, журналістка Яніна Соколова та шоумен Сергій Притула.
Крім того, визначено найбільш впливові некомерційні організації, які представляють освітні платформи: Osvita.ua і Promotheus.
“Окремі особистості більш впливові, ніж організації”, – сказано в звіті.
Дослідження проводилося з використанням контенту соціальних мереж і аналізу соціальних медіа в Україні, щоб визначити їх ключовий вплив на молодих людей у віці від 14 до 35 років в питаннях, що стосуються національної ідентичності, доступу до соціальних і економічних можливості і громадянське участь молоді.
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