Компанія IREX назвала найвпливовіших блогерів українського сегмента інтернету. Ними стали екс міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, журналістка Яніна Соколова та шоумен Сергій Притула.

Про це йдеться в звіті глобальної органіхації розвитку та освіти IREX.

Згідно з результатами дослідження, найвпливовіші блогери в Україні – екс міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, журналістка Яніна Соколова та шоумен Сергій Притула.

Крім того, визначено найбільш впливові некомерційні організації, які представляють освітні платформи: Osvita.ua і Promotheus.

“Окремі особистості більш впливові, ніж організації”, – сказано в звіті.

Дослідження проводилося з використанням контенту соціальних мереж і аналізу соціальних медіа в Україні, щоб визначити їх ключовий вплив на молодих людей у віці від 14 до 35 років в питаннях, що стосуються національної ідентичності, доступу до соціальних і економічних можливості і громадянське участь молоді.