Сьогодні Верховна Рада України підтримала призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора за поданням президента Володимира Зеленського.

До цього Венедіктова кілька місяців виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань, а раніше була нардепом від “Слуги народу”.

Вона – перша жінка в історії України, яка буде займати посаду генпрокурора. Венедіктова прийшла на заміну Руслану Рябошапці, якого раніше звільнив Парламент.

#Букви розповідають, що відомо про нову очільницю Офісу генпрокурора.

Факти з біографії

Ірина Венедіктова народилася 21 вересня 1978 року в Харкові. Вона закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і вивчала міжнародний комерційний арбітраж у Chartered Institute of Arbitrators. Має звання доктора юридичних наук, професора.

За інформацією руху ЧЕСНО, у Венедіктової є власна наукова школа, що складається з кандидатів юридичних наук, які під її керівництвом захистили дисертаційні роботи.

Наразі вона є народним депутатом Верховної Ради дев’ятого скликання від “Слуги народу”.

До обрання в Раду Венедіктова була завідуючою кафедрою цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету ім. Каразіна (з 2005 року).

У 2016-2017 роках Венедіктова претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс (отримала менший, ніж мінімально допустимий, бал за результатами іспиту).

Батько нової глави ДБР – генерал-майор Валентин Венедіктов працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ.

Чоловік Денис Колесник працює в департаменті кіберполіції Національної поліції України. У Венедіктової також є син Данило і дочка Аделіна.

Поява в команді Зеленського

Ірина Венедіктова є соратницею Володимира Зеленського і приєдналася до його команди ще до президентської кампанії. Вона працювала експертом команди Зеленського з питань проведення судової реформи.

“З Володимиром Зеленським я познайомилася в жовтні (2018 року, – ред.). Я хочу сказати, що ще наприкінці літа мене запитали, чи не буду я виступати експертом із певних правових питань. Мені стало цікаво, і я відповіла, що виступлю. Потім він (Зеленський, – ред.) запросив мене на зустріч, я приїхала, між нами відбулася розмова, що тривала приблизно 30 хвилин. Була досить проста бесіда, не було реверансів, відразу все пішло по жорстким питанням. І з цього часу я стала радником Володимира Олександровича з правових питань”, – відзначала Венедіктова в ефірі програми “HARD з Влащенко” на телеканалі ZIK

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/uNmkwEvZo0g" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

На позачергових парламентських виборах в 2019 році вона була обрана народним депутатом дев’ятого скликання від партії “Слуга народу” (у списку йшла під номером 3). У Верховній Раді Венедіктова зайняла посаду глави комітету з питань правової політики.

Робота в ДБР

Наприкінці грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск Державного бюро розслідувань, згідно з яким був звільнений попередній керівник відомства Роман Труба.

Замість нього виконувати обов’язки очільниці Бюро була призначена Ірина Венедіктова.

На посаді голови ДБР Венедіктова запам’яталася низкою скандалів. Зокрема, через призначення своїм заступником колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича – Олександра Бабікова.

І хоча сама Венедіктова заперечувала конфлікт інтересів, один із адвокатів сімей Небесної сотні Євгенія Закревська опублікувала низку судових документів, що підтверджують, що Бабіков не лише входить до адвокатського об’єднання “Авер Лекс” (воно захищає Януковича), але і є його адвокатом. Він представляв інтереси Януковича мінімум в трьох справах.

Венедіктова згодом запевнила, що Бабіков не займатиметься справами Майдану.

Ще один заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Соколов виявився пов’язаний із Венедіктовою через бізнес своєї дружини. Про це йшлося в розслідуванні Bihus.Info.

Під час роботи в ДБР Венедіктова допускала силовий привід на допит п’ятого президента України Петра Порошенка. Згодом його адвокат Ігор Головань подав позов проти в.о. голови ДБР з метою спростування інформації щодо неявки Порошенка на допити в якості свідка.

Декларація

Згідно з декларацією за 2019 рік, Ірина Венедіктова володіє офісом в Харкові площею 150 кв. м і машиномісцем у цьому ж місті площею 15,7 кв. м.

На сина і дочку записані земельна ділянка в Харківській області площею 1500 кв. м. і будинок площею 387,5 кв. м.

У власності Венедіктової також є автомобіль Porsche Cayenne 2013 року випуску.

Під час роботи народним депутатом вона отримала 186 тисяч 156 грн зарплати і 22 тис. 300 грн “виплат від політичної партії”.

За час роботи в Харківському університеті імені Каразіна (за сумісництвом) вона заробила 136 тисяч 721 гривню. Ще 1637 грн зарплати Венедіктова отримала в ТОВ “Перегрін Кепітал Груп”.

Як “гонорари та інші виплати” під час роботи в арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті Венедіктова задекларувала 69 тис. 309 грн. Також вона отримала більше 32 тис. грн за здачу майна в оренду.

За даними системи youcontrol, Венедіктова в минулому була засновником кількох компаній – “Чугуївські аграрні інвестиції” і “Старсет”.