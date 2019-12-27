Відповідний указ від 27 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

#Букви розповідають, що відомо про в.о. глави ДБР.

Факти з біографії

Ірина Венедіктова народилася 21 вересня 1978 року в Харкові. Вона закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ і вивчала міжнародний комерційний арбітраж у Chartered Institute of Arbitrators. Має звання доктора юридичних наук, професора.

За інформацією руху ЧЕСНО, у Венедіктової є власна наукова школа, що складається з кандидатів юридичних наук, які під її керівництвом захистили дисертаційні роботи.

Наразі вона є народним депутатом Верховної Ради дев’ятого скликання від “Слуги народу”.

А до обрання в Раду Венедіктова була завідуючою кафедрою цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету ім. Каразіна (з 2005 року), членом науково-консультативної ради Верховного суду, арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та суддею третейського суду при “Фундації медичного права та біоетики України”.

Венедиктова також віце-президент Фонду медичного права та біоетики, член редакційної колегії журналів “Приватне право”, “Медичне право”.

Вона працювала в юридичній фірмі “Arbitis” радником із юридичного аудиту та операцій зі злиття і поглинання, а також була радником в низці інших юридичних фірм.

У 2016-2017 роках Венедіктова претендувала на посаду судді касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду, але не пройшла конкурс (отримала менший, ніж мінімально допустимий, бал за результатами іспиту).

Батько нової глави ДБР – генерал-майор Валентин Венедіктов працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ.

Чоловік Денис Колесник працює в департаменті кіберполіції Національної поліції України. У Венедіктової також є син Данило і дочка Аделіна.

Поява в команді Зеленського

Ірина Венедіктова є соратницею Володимира Зеленського і приєдналася до його команди ще до президентської кампанії. Вона працювала експертом команди Зеленського з питань проведення судової реформи.

“З Володимиром Зеленським я познайомилася в жовтні (2018 року, – ред.). Я хочу сказати, що ще наприкінці літа мене запитали, чи не буду я виступати експертом із певних правових питань. Мені стало цікаво, і я відповіла, що виступлю. Потім він (Зеленський, – ред.) запросив мене на зустріч, я приїхала, між нами відбулася розмова, що тривала приблизно 30 хвилин. Була досить проста бесіда, не було реверансів, відразу все пішло по жорстким питанням. І з цього часу я стала радником Володимира Олександровича з правових питань”, – відзначала Венедіктова в ефірі програми “HARD з Влащенко” на телеканалі ZIK.

На позачергових парламентських виборах в 2019 році вона була обрана народним депутатом дев’ятого скликання від партії “Слуга народу” (у списку йшла під номером 3). У Верховній Раді Венедіктова зайняла посаду глави комітету з питань правової політики.

Декларація

Згідно з декларацією за 2018 рік, Ірина Венедіктова володіє офісом в Харкові площею 150 кв. м і машиномісцем в цьому ж місті площею 15,7 кв. м.

На сина і дочку нової глави ДБР записані земельна ділянка в Харківській області площею 1500 кв. м. і будинок площею 387,5 кв. м.

У власності Венедіктової також є автомобіль Porsche Cayenne 2013 року випуску.

За рік під час роботи в університеті вона заробила 193 тис. 206 грн, а в якості “гонорарів та інших виплат” під час роботи в арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті – 144 тис. 21 грн. Також Венедіктова отримала понад 61 тис. грн за здачу майна в оренду.

За даними системи youcontrol, Венедіктова в минулому була засновником кількох компаній – “Чугуївські аграрні інвестиції” і “Старсет”.