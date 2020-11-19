Про це повідомляє BBC.

Влада країни побоюється, що форма коронавірусу, яка виявлена у норок, може зашкодити потенційній вакцині проти коронавірусу.

Головний лікар Ірландії Тоні Холохан зазначив, що поголів’я норок, які вирощуються в країні, має бути знищено. У листі до Департаменту сільського господарства він додав, що норки, яких вирощують на фермах, становлять “постійний ризик для здоров’я населення”. Також Холохан додав, що поголів’я норок в Ірландії повинно бути негайно знищеним.

Національний мовник RTÉ повідомив, що поки у країні не планують масове знищення норок. Проте, за даними видання, чиновники Міністерства сільського господарства закликали фермерів у графствах Ліїш, Керрі та Донегал готуватися до цього.

В урядовій програмі вже вказано, що вирощування норок у країні потрібно припинити. Фермери очікують, що їм дозволять зняти хутро з тварин після евтаназії. Таким чином вони зможуть виконати свої замовлення.