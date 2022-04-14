Уряд Ірландії виступає за внесення ембарго на російську нафту у шостий пакет санкцій Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

Він зазначив, що Ірландія поділяє думки союзників щодо необхідності максималістського підходу у відносинах з РФ, зокрема в питанні санкцій, що мають стримувальний ефект для цієї війни.

“Ми виступаємо за необхідність запровадження ембарго на торгівлю нафтою з РФ у межах шостого пакета санкцій”, – наголосив Ковені.

Попередньо Ковені зауважив, що ЄС витрачає сотні мільйонів євро на імпорт нафти з РФ. Що, на його думку, безумовно сприяє фінансуванню розв’язаної РФ війни.