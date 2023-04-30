В Ірландії висловили свою "непохитну підтримку" України після того, як російське посольство в Дубліні виступило проти того, що ірландський урядовець віддав данину пам’яті ірландцю, який загинув у боях за України.

Про це інформує CNN.

Міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін висловив співчуття родині Фінбара Кефферкі, який загинув у боротьбі з російськими військами в Україні, зазначивши, що він був “очевидно молодою людиною з чіткими принципами”.

Водночас посольство Росії в Ірландії заявило, що ірландський уряд і ЗМІ “несуть відповідальність за смерть Фінбара Кефферкі”. У заяві ірландські інституції звинуватили у “просуванні антиросійської пропаганди” та “введенні в оману” таких людей, як Кефферкі.

У російському посольстві заявили, що незрозуміло, “чи означають слова пана Мартіна підтримку ірландцями брати участь у бойових діях в Україні”, додавши, що якщо це так, “тоді Ірландія буде безпосереднім учасником конфлікту з усіма наслідками”.

Своєю чергою, голова комітету із закордонних справ ірландського парламенту Чарлі Фланаган назвав це “загрозливою, лякаючою та огидною заявою”.

Згодом Міністерство закордонних справ Ірландії зазначило, що “позиція ірландського уряду щодо жорстокої та незаконної агресії Росії проти України є кристально чіткою”.

“Україна має право захищатися від нападу на її суверенітет і територіальну цілісність, відповідно до статті 51 Статуту ООН… Підтримка Ірландією України є непохитною. Російська дезінформація не матиме на це жодного впливу”, – мовиться у заяві.

Оскільки деякі ірландські політики закликають російського посла Юрія Філатова піти у відставку, уряд Ірландії заявив, що вважає, що “дипломатичні канали між Ірландією та Російською Федерацією повинні залишатися відкритими”, назвавши це в інтересах громадян Ірландії в Росії.

Філатов потрапив у заголовки новин минулого року після того, як журналіст ірландського запитав його, чому ірландський уряд повинен дозволити йому залишитися в Ірландії, коли він виступає “як апологет бійні”.

“Ви можете запитати у свого уряду”, – сказав Філатов. “Це залежить від них. Я можу піти будь-коли”.

Зауважимо, 5 квітня міністр закордонних справ Ірландії заявив, що уряд проведе консультації з громадськістю щодо поглядів на традицію військового нейтралітету в країні на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мартін зауважив, що форум, який відбуватиметься в червні в трьох різних містах протягом чотирьох днів, буде зосереджений на низці питань безпеки та дозволить обговорити політику нейтралітету.

У Reuters зазначили, що нейтралітет Ірландії оголосив прем’єр-міністр Еймон де Валера під час Другої світової війни, оскільки він дозволяв країні не стати пішаком в іграх великих держав.

Своєю чергою, критики наголошують, що така політика та низький рівень витрат країни на оборону роблять її залежною від доброї волі союзників.