Ірландія відновила своє посольство в Києві після майже півроку закриття. Раніше дипломатичне представництво працювало дистанційно з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це інформує телеканал CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Ірландії.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені зауважив, що пріоритетом команди посольства буде “відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України”.

Згідно з пресрелізом, Ковені здійснив поїздку до Києва у квітні, відвідавши території, які “безпосередньо постраждали від війни”, і зустрівся з українськими офіційними особами, зокрема своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Іноземні країни поступово відновили посольства в українській столиці після того, як вони зачинили свої двері після російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Сполучені Штати відновили дипломатичне представництво в місті 18 травня.