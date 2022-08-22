Про це інформує телеканал CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Ірландії.
Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені зауважив, що пріоритетом команди посольства буде “відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України”.
Згідно з пресрелізом, Ковені здійснив поїздку до Києва у квітні, відвідавши території, які “безпосередньо постраждали від війни”, і зустрівся з українськими офіційними особами, зокрема своїм українським колегою Дмитром Кулебою.
Іноземні країни поступово відновили посольства в українській столиці після того, як вони зачинили свої двері після російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Сполучені Штати відновили дипломатичне представництво в місті 18 травня.
- У квітні за даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств.
- Вже 18 травня, після тримісячного закриття через вторгнення РФ, США відкрили своє посольство в Києві.
- 31 травня новопризначена пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва. 18 травня Сенат США одноголосно затвердив її кандидатуру, котру раніше запропонував президент США Джо Байден.
- У липні стало відомо, що уряд Ірландії на рік зупинив безвізовий режим для переселенців із 20 країн Європи. Проте для громадян України безвізовий режим залишається.