Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірландії в Twitter.
У відомстві зазначили, що сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією.
“Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією і Україною. В цьому році ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв’язки між нашими країнами”, – йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що з 30 березня Польща запровадила обов’язковий карантин для приїжджих з-за меж шенгенської зони, в тому числі й для українців.