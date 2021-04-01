Міністерство закордонних справ Ірландії анонсувало відкриття в Україні свого посольства. Відкриття дипломатичного представництва заплановано на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірландії в Twitter.

У відомстві зазначили, що сьогодні відзначається 29-річчя з встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ірландією.

“Сьогодні ми відзначаємо 29 років дипломатичних відносин між Ірландією і Україною. В цьому році ми відзначимо ще одну віху з відкриттям посольства в Києві, ще більше зміцнивши зв’язки між нашими країнами”, – йдеться в повідомленні.