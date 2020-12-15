Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала американську компанію Twitter на 450 тисяч євро за недостатньо швидке повідомлення про витік даних.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У 2019 році в додатку Twitter для Android сталася помилка, через яку деякі захищені твіти користувачів соцмережі були опубліковані. Однак компанія затягнула з повідомленням DPC про цей інцидент.

Twitter пояснювала, що затримка з повідомленням про помилку виникла через непередбачувані обставини, пов’язані з різдвяно-новорічним періодом. В компанії також зазначали, що зробили зміни, які дозволять своєчасно інформувати про подібні інциденти в майбутньому.

Однак це не врятувало компанію Twitter від штрафу. Спочатку DPC хотіла оштрафувати соцмережу на 150-300 тисяч доларів, але в результаті збільшила штраф через те, що регулятори Австрії, Німеччини та Італії назвали початковий розмір штрафу занадто низьким.

У Twitter не стали оскаржувати рішення DPC. Представник сервісу повідомив, що компанія поважає рішення регулятора, визнає допущене порушення термінів повідомлення про проблему (його пояснили нестачею співробітників в період між Різдвом і Новим роком) і приймає відповідальність за цю помилку.

Зазначається, що це перша санкція проти Twitter в рамках нової системи захисту даних Європейського Союзу GDPR.