Уряд Ірландії першим в Європі прийняв рішення про введення повторного локдауну через різкий спалах коронавірусу COVID-19. Обмеження почнуть діяти в ніч на 21 жовтня.

Про це повідомили в прес-службі ірландського уряду.

В Ірландії закриють магазини, крім тих, де продають товари першої необхідності.

Будуть закриті музеї, галереї та інші установи культури.

Ресторани і бари будуть працювати тільки на виніс або надавати послуги доставки.

Роботу громадського транспорту скоротять на 75%.

Місцеві жителі не зможуть віддалятися від будинку більш, ніж на 5 км. Виняток – життєво важливі обставини або необхідність поїхати на роботу або в лікарню. Порушників штрафуватимуть.

Заборонено проводити вечірки, за винятком весіль і похоронів.

Релігійні збори дозволено проводити тільки онлайн.

В Ірландії не закриватимуть школи. Працюватимуть дитячі майданчики, можна буде гуляти в парку. Влада рекомендувала проводити заняття з дітьми дистанційно або на відкритому повітрі по 15 осіб.

Локдаун (обмеження п’ятого рівня) ввели на 6 тижнів.