Про це повідомили в прес-службі ірландського уряду.
В Ірландії закриють магазини, крім тих, де продають товари першої необхідності.
Будуть закриті музеї, галереї та інші установи культури.
Ресторани і бари будуть працювати тільки на виніс або надавати послуги доставки.
Роботу громадського транспорту скоротять на 75%.
Місцеві жителі не зможуть віддалятися від будинку більш, ніж на 5 км. Виняток – життєво важливі обставини або необхідність поїхати на роботу або в лікарню. Порушників штрафуватимуть.
Заборонено проводити вечірки, за винятком весіль і похоронів.
Релігійні збори дозволено проводити тільки онлайн.
В Ірландії не закриватимуть школи. Працюватимуть дитячі майданчики, можна буде гуляти в парку. Влада рекомендувала проводити заняття з дітьми дистанційно або на відкритому повітрі по 15 осіб.
Локдаун (обмеження п’ятого рівня) ввели на 6 тижнів.
- Жителям Ірландії з вечора четверга, 15 жовтня, заборонено ходити в гості через спалах коронавірусу COVID-19. Виняток – необхідність доглянути за дітьми або літніми людьми.