Ірландія призупиняє використання вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 після повідомлень про випадки порушення згортання крові у щеплених в Норвегії. Зв'язок з препаратом поки не доведений — країна ввела цей захід з метою безпеки.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами доктора Ронана Глінн, консультативний орган Ірландії з вакцин рекомендував тимчасово відкласти введення препарату AstraZeneca, але підкреслив, що немає ніяких доказів того, утворення тромбів викликав саме він.

“Після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів в суботу ввечері та після обговорень з Управлінням з регулювання продуктів медичного призначення (HPRA), Національний консультативний комітет з імунізації (NIAC) рекомендував тимчасово відкласти введення вакцини Covid-19 AstraZeneca. Сьогодні вранці”, – сказав Глінн.

За даними HPRA у Великій Британії, мільйони людей вже отримали ін’єкцію AstraZeneca без будь-яких серйозних побічних ефектів.

Зазначається, що випадки тромбоутворення не можуть бути виявлені під час клінічних випробувань, в яких беруть участь десятки тисяч людей.

Норвезьке агентство з лікарських засобів розслідує випадки чотирьох осіб у віці до 50 років, які перенесли вакцинацію препаратом AstraZeneca. Один помер, інші були госпіталізовані. За даними агентства, у всіх була знижена кількість тромбоцитів.

Глінн закликав всіх людей у тій же віковій групі, що зазнають аналогічну реакцію, звернутися до лікарів.

“Людям у віці до 50 років, які отримали вакцину AstraZeneca і які почуваються все гірше і гірше понад три дні після вакцинації, і які помічають більші чи менші сині плями на шкірі (шкірні крововиливи), необхідно проконсультуватися з лікарем або в неробочий час. якнайскоріше”, – сказав він.

Вакцинація AstraZeneca становить майже 20% від 570 000 щеплень, зроблених в Ірландії, в основному медичним працівникам. Її використання з самого початку не рекомендувалося особам старше 70 років.

Нагадаємо, останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія.