Про це повідомляє ірландський мовник RTE.

Головний виконавчий директор об’єднання рибалок півдня та заходу Ірландії Патрік Мерфі зазначив, що ця зона дуже важлива для рибалок, і вони хочуть зберегти там біорізноманіття.

“Уявіть, якби росіяни подавали заявки, щоб постріляти з артилерії на території Ірландії, як би це сприйняли? І для рибалок це теж саме. Це наша територія, ми тут заробляємо. Чому хтось може прийти в наші води з такою метою, якщо це вплине на нашу діяльність?” — наголосив Мерфі.

В ірландському уряді навчаннями РФ також незадоволені, оскільки це може ще більше посилити напруженість між Росією та Заходом, проте закликали все ж триматися трохи далі від російських військових кораблів.

З лютого відкриється квота на вилов креветки, тоді ж РФ має намір розпочати свої маневри. Рибалки заявили, що продовжать вилов у цьому районі, навіть якщо це якось заважатиме росіянам.

Патрік Мерфі додав, що представника посольства запевнили, що ніхто не збирається відправляти рибальські судна безпосередньо до кораблів російського флоту.

“Ми дали їм зрозуміти, що продовжимо вилов риби у тих місцях, де й завжди, а якщо це якось вплине на їхні навчання – ми вважатимемо це мирним протестом”, – сказав виконавчий директор.

Своєю чергою, посол Росії в Ірландії Юрій Філатов заявив, що проблема довкола російських навчань перебільшена. За його словами вони “не становлять загрози Ірландії чи будь-кому іншому”.