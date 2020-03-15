Про це спортсмен написав на свої сторінці в Instagram та опублікував фото із близькими.

“Хороші звички, які ми отримали в результаті жахливої атаки коронавірусу зроблять нас сильнішими в майбутньому. Гігієна рук, дотик до власного обличчя, послідовна й ретельна гігієна. Ми насправді мусимо всього цього дотримуватися”, – написав Макгрегор.

Він додав, що раніше часто потискав руки охочим та друзям, проте зараз переглянув своє ставлення до такого типу вітання.

“Будьте пильними щодо наших особистої гігієни та особистого простору”, – додав він.

Він розповів, що фотографії, які останніми опублікував у мережі були зроблені у студії саме в той час, коли він отримав звістку про смерть своєї тітки від коронавірусу.