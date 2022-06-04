Про це депутатка Верховної Ради України VIII скликання від партії “Європейська солідарність” повідомила в дописі на Facebook.

За словами Геращенко, візит колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової до Одеси принижує пам’ять українських журналістів, що загинули під час російської військової агресії, — Максима Левіна та Олександра Махова.

Нардепка наголосила, що всі без виключення російські пропагандисти причетні до їхьої загибелі.

“Вони десятиріччями брехали про Україну, формуючи чи цю політику ненависті й українофобії”, — зазначається в дописі.

Геращенко зауважила, що не розуміє мети візиту пропагандистки до Одеси.

“Навіщо вона приїхала в Одесу? Лити крокодилячі сльози щодо наслідків своєї багаторічної брехні про фашистів і бандерівців”, — поставила риторичне питання вона.

Політикиня додала, що “Європейська солідарність” на усіх міжнародних зустрічах наголошує про неприпустимість нагородження Овсянніковоі чи її працевлаштування під виглядом журналістки в пристойні видання. Також партія звернулася до СБУ щодо цього питання.

На думку Геращенко, Овсяннікова є частиною “КДБшної спецоперації про хороших росіян”.

“В Росіі за пост у соцмережах можна загреміти в тюрму на 5 років, а тут пожурили і випустили з країни на гастролі… Бродячий цирк тепер приїхав в Україну. Але нам не до цирку”, — зауважує депутатка.

Також Ірина Геращенко повернулася до теми надання громадянства російському журналісту та депутату Держдуми РФ чотирьох скликань Олександру Невзорову. Вона наголосила, що такі дії, зокрема, можуть зіпсувати відносини України з литовцями та естонцями.

Нардепка зазначила, що звичаним росіянам, які виступили проти Путіна та борються із владою, отримати українське громадянство непросто.

“А тут — що це було? І що це відбувається? Хто наступний хороший русский? Чи не забагато їх останнім часом?”, — підсумувала Геращенко.