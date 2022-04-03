Про це заявила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.
З перших днів війни Офіс Генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом Російської Федерації геноциду українського народу.
За словами генпрокурорки, особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.
Офіс Генпрокурора спільно з органами досудового розслідування, військовим командуванням та Військовою службою правопорядку організував активну і професійну роботу з фіксації кожного без винятку злочину загарбницьких військ РФ.
Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили “розтяжки” навіть на трупах місцевих.
“Там вже починають вишиковуватись черги нібито охочих допомогти правоохоронцям документувати злочини, а насправді – заселфитись на місці трагедії. Для всіх “помічників” повторю – це місце злочину, де мають працювати лише професіонали, щоб не порушити обставин, зібрати весь справді необхідний матеріал за міжнародними стандартами. А ще – там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували”, – зазначила Венедіктова.
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- Колишня прокурорка ООН Карла дель Понте, яка в 1990-х займалася розслідуванням воєнних злочинів в Руанді та Югославії, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видати ордер на арешт Путіна.