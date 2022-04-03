На звільнених територіях Київщини — надважливі докази жорстоких воєнних злочинів РФ. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб притягнути до відповідальності нелюдів в національних, і в міжнародних судах.

Про це заявила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

З перших днів війни Офіс Генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом Російської Федерації геноциду українського народу.

За словами генпрокурорки, особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

Офіс Генпрокурора спільно з органами досудового розслідування, військовим командуванням та Військовою службою правопорядку організував активну і професійну роботу з фіксації кожного без винятку злочину загарбницьких військ РФ.

Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили “розтяжки” навіть на трупах місцевих.