Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що 21 квітня відбувся ще один обмін полоненими з Росією. Загалом додому повернуться 19 українців.

Про це йдеться у дописі Ірини Верещук у Facebook.

За інформацією міністерки, Україна повернула 10 військових – серед яких двоє офіцерів – та 9 цивільних українців.

Також, за даними Верещук, цього разу серед повернутих полонених є і поранені українці. За її словами, це дуже важливо, адже тепер поранені отримають всю необхідну медичну допомогу та курс реабілітації.

Додамо, що це вже шостий успішний обмін полоненими з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України.