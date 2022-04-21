Про це йдеться у дописі Ірини Верещук у Facebook.
За інформацією міністерки, Україна повернула 10 військових – серед яких двоє офіцерів – та 9 цивільних українців.
Також, за даними Верещук, цього разу серед повернутих полонених є і поранені українці. За її словами, це дуже важливо, адже тепер поранені отримають всю необхідну медичну допомогу та курс реабілітації.
Додамо, що це вже шостий успішний обмін полоненими з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України.
- Нагадаємо, один з лідерів “Опозиційної Платформи – За Життя” Віктор Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Політик, який намагався втекти з України, запропонував обміняти себе на воїнів Маріуполя та мирних жителів, які з початку вторгнення опинилася у блокаді.
- Відомо, що у російському полоні перебувають близько 700 українських військових та понад тисяча цивільних осіб. Понад 500 з них — жінки.
- Раніше оперативне командування “Південь” повідомило про успішний обмін полоненими у Херсонській області, завдяки якому вдалось повернути п’ятьох українських захисників.