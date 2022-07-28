Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до жителів Донеччини з закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Верещук зауважила, що на території Донецької області постійно тривають бої, а росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру.

“Немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних”, – наголосила міністерка.

Тому, додала вона, Мінреінтеграції почало підготовку до евакуації жителів Донеччини. Зокрема, приймати мешканців сходу готуються західні та центральні області.

Верещук додала, що евакуюватись потрібно зараз, поки є можливість, оскільки є ймовірність опинитись у ситуації, коли не буде доступу до води, тепла, електрики, зв’язку, їжі, ліків та під постійними обстрілами.

“Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно. Тому, будьте мудрими та готуйтеся до евакуації!”, – резюмувала міністерка.