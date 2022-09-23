Українська активістка та журналістка Ірина Земляна заявила, що у РФ подали запит до Інтерполу про її розшук. Наразі вона все ще отримує погрози та переховується після того, як 9 травня російського посла Сергія Андрєєва облили штучною кров’ю на акції протесту у Варшаві.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

За словами Ірини, росіяни відкрили проти неї кримінальне провадження через нібито її напад на посла 9 травня, коли вона облила себе буряковим соком перед ним: “Слідчий комітет РФ відкрив на мене кримінальну справу та подав до Інтерполу прохання мене знайти. Кадиров записав відео, де говорить, що він помститься за посла і просто так це не залишить. Тому, вірогідно, мене шукають. Якби ми до нього не ставилися, але відморожений придурок здатний на багато. Ну і Путін в одному з коментарів сказав, що це за ЄС такий, де навіть квіти до памʼятника загиблим солдатам не дають нормально покласти”, — зазначила Земляна.

Також вона сказала, що й в Польщі почали розслідування нападу на російського посла: “Так вийшло, що я єдина ідентифікована людина, яка там була. До слова – після того, як я почала отримувати десятки тисяч погроз, то одразу звернулася до поліції Варшави. Мені сказали, що ситуація дуже серйозна для моєї безпеки й що будуть відкривати справу та розслідувати погрози мені та надали охорону. Тому новина про відкриття справи розслідування “нападу” на посла, м’яко кажучи, здивувала”, — написала вона.

Ірина зауважила, що не обливала посла і не винна в тому, що сталося.

“Я розливала буряковий сік на себе (підтвердженням цьому є багато відео і фото), а посол стояв надто близько. Хочу наголосити, що разом з іншими українцями та поляками реалізовувала свої права на свободу вираження поглядів та на свободу зібрань, які гарантовані мені статтями 10 та 11 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Ми мусили показати, що там, де зʼявляються росіяни — там кров, гинуть українці. Форма вираження цього протесту була викликана жахливими злочинами, які вчиняють росіяни в Україні. Чому посол зміг наблизитися до мене аж так близько? Очевидно, що це питання до польської поліції, а не до протестувальників, які реалізовують своє законне право”, — наголосила активістка.

Вона вважає, що поляки проведуть належне розслідування, не міняючи місцями жертву та агресора. Водночас Земляна написала, що продовжує переховуватися, оскільки досі отримує погрози: “Мені надійшло, і продовжує надходити досі, десятки тисяч погроз в усіх соціальних мережах, месенджерах, мейлі та телефоном.Дуже сумую за можливістю спілкуватися з людьми, бачитися з друзями, та всіма звичними соціальними речами”, — сказала журналістка.

Втім, Ірина заявила, що не шкодує через те, що відбулося й вчинила б так само ще раз.

Що передувало?

У Варшаві російського посла Сергія Андреєва облили червоною фарбою на знак протесту проти війни РФ в Україні. Дипломат РФ планував покласти квіти на цвинтарі радянських воїнів у польській столиці – українські активісти цьому завадили.

“Ми перешкодили послу Росії покласти квіти сьогодні у Варшаві. Разом з іншими активістами підійшла впритул до посла та облила себе штучною кров‘ю. Випадково і на посла трішки потрапило”, – зазначила активістка.

Сергій Андреєв залишив місце у супроводі поліції після акції протесту.

На інцидент одразу відреагували у МЗС РФ. Речниця міністерства Марія Захарова заявила, що подібне ставлення до російського дипломата у Варшаві “відображає курс Заходу на реінкарнацію фашизму”.