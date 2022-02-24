Іще – 2: військові збили вертольоти окупанта над Гостомелем

Військові Збройних сил України збили два російські гелікоптери Ка-52, над Межигір'ям Київська область!

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

“Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях”, – зазначається у Генштабі.

Один зі свідків цього зафільмував відео падіння вертольоту ворога. Оператор був вражений силою вибуху російського вертольота нового покоління.