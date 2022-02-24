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Іще – 2: військові збили вертольоти окупанта над Гостомелем

Військові Збройних сил України збили два російські гелікоптери Ка-52, над Межигір'ям Київська область!

Четвер, 24 лютого 2022, 13:24
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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

“Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях”, – зазначається у Генштабі. 

 

Один зі свідків цього зафільмував відео падіння вертольоту ворога. Оператор був вражений силою вибуху російського вертольота нового покоління.

Теги: війна, військові, Гостомель, ЗСУ

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