Іще – 2: військові збили вертольоти окупанта над Гостомелем

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
“Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях”, – зазначається у Генштабі.
Один зі свідків цього зафільмував відео падіння вертольоту ворога. Оператор був вражений силою вибуху російського вертольота нового покоління.
- Також за інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, українські військові відбили місто Щастя від російської атаки. Ворог зазнав значних втрат.
- Окрім цього, за даними Державної прикордонної служби України, у декількох населених пунктах Луганської області з’явились колони російських танків.
- Україна взяла у полон двох російських військових. Вони є воїнами 93 бригади РФ.