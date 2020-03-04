"Позов" прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який спочатку з'явився на сайті суду, а потім був видалений, відправив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.

Про це #Буквам повідомили джерела у суді.

Нагадаємо, ввечері 3 березня на сторінці Окружного адміністративного суду Києва з’явилося повідомлення про те, що нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук звернувся до суду, щоб заборонити голові ВР розглядати питання про його відставку.

Незабаром позов був видалений з сайту і соцмереж суду, а в Кабінеті Міністрів заявили, що інформація про те, що прем’єр Олексій Гончарук нібито подав заяву до Окружного суду Києва з проханням заборонити розгляд його відставки не відповідає дійсності.

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк на своїй сторінці в Facebook заявив, що новина про те, що заява, яка нібито надійшла про забезпечення позову, заявником в якому вказаний Олексій Гончарук, буде видалена з сайту суду до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника.

За інформацією джерел #Букв ініціатором позову прем’єр-міністра Олексія Гончарука був екс-глава Офісу президента Андрій Богдан.

#Букви звернулися до Богдана, але він не став коментувати.

За словами, колишнього міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, Гончарук про цю новину дізнався під час прощання зі своїми міністрами.

“Він, звичайно, відразу попросив це спростувати, але було смішно”, – сказав Дубілет у коментарі журналістам.

На питання, чи правда, що це був жарт Богдана, екс-міністр тільки розсміявся.

Головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook написав, що Богдан пожартував в адмінсуді над звільненням Гончарука.

“В Окружному адміністративному суді керує його друг суддя Павло Вовк, якому Богдан посприяв в благополучному поновленню на посаді всупереч опублікуванню вельми компрометуючої прослушки НАБУ, і можна зареєструвати всеі, що завгодно”, – написав Бутусов.

На його думку, таким чином Богдан нагадує Зеленському, “що він нікуди не подівся” і не в захваті від звільнення осіб, яких особисто просував.