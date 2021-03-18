«Спотворюють інформацію»: Мати 8-річної Мілани звинувачує ЗМІ й Telegram-канали, хоче судитися

Дар'я Маханець, мати 8-річної моделі Мілани, яка потрапила в епіцентр жвавого обговорення через "роман" з 13-річним блогером Пашею Паєм, збирається судитися зі ЗМІ та Telegram-каналами. Вона певна, що історію юних блогерів подають, спотворюючи інформацію.

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Вікна СТБ” після допиту в поліції.

Раніше #Букви розповідали, що кілька місяців тому 8-річна модель з Києва Міла Маханець та 13-річний блогер Паша Пай оголосили, що тепер вони — пара. Детальніше про героїв, їхні “стосунки” та реакцію батьків і суспільства — за посиланням.

Після того, як історія набула розголосу, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба звернувся до кіберполіції. 16 березня батьків дітей допитали.

За словами Дар’ї Маханець, поліціянти обговорювали з нею факти, що з’являлися в медіа після публікації нею на сторінках доньки й Пашею Паєм на його сторінках в соцмережах фото і відео, що демонструють “стосунки” між дітьми.

“Питали, що ми думаємо… Зараз всюди висвітлено все в абсолютно спотвореному форматі, тобто в форматі того, що там дітей вбивають, змушують… Зараз всі на цьому спіймали хайп, намагаються підняти цим свої рейтинги. Це Telegram-канали, які подають неправильну інформацію, викривлену, роблять з дітей, які зовсім діти-діти, просто якихось там збоченців, з батьків, які дітей там кого-то что-то змушують…”, — коментує мати дівчинки.

Дар’я оголосила, що має намір звертатися до суду, щоб притягнути до відповідальності авторів матеріалів, які, на її переконання, містили неправдиву інформацію.

“І зараз просто, я впевнена, що ми в судовому порядку зможемо показати правильну сторону. І потім ще притягнути до якоїсь відповідальності Telegram-канали, які поширюють ось таку ось неправдиву інформацію. Вони вже оголосили, що діти вже з’їхалися в одну квартиру, десь там разом живуть. Це просто такий бред, який на голову не налазить. Це подається в ЗМІ, ще десь обговорюється. Абсолютно повністю без подачі батьків “, — обурюється вона.

Також Дар’я Маханець висловила надію на те, що кримінальне провадження щодо можливого поширення порнографії, яке було відкрито після звернення омбудсмена, буде закрито на етапі досудового розслідування.