Про це повідомив народний депутат Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook.
“Анна Скороход народила хлопчика! Діти це завжди позитив! Хочу побажати їм здоров’я і жити в нормальній країні. І щоб ця країна була Україна” – написав він.
Інші подробиці про новонародженого в сім’ї Скороход поки не розголошуються.
Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін.
Раніше 12 лютого народила дитину народний депутат від фракції “Слуга народу” і глава антикорупційного комітету Анастасія Красносельська.
Поки невідомо, чи будуть новоспечені мами-депутати брати декретну відпустку.
У минулому році батьками стали нардепи Святослав Юраш, Олександр Качура і Давид Арахамія.
- Російська тенісистка, фотомодель Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас показали перші фото своєї новонародженої дитини.