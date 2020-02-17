Про це повідомив народний депутат Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook.

“Анна Скороход народила хлопчика! Діти це завжди позитив! Хочу побажати їм здоров’я і жити в нормальній країні. І щоб ця країна була Україна” – написав він.

Інші подробиці про новонародженого в сім’ї Скороход поки не розголошуються.

Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін.

Раніше 12 лютого народила дитину народний депутат від фракції “Слуга народу” і глава антикорупційного комітету Анастасія Красносельська.

Поки невідомо, чи будуть новоспечені мами-депутати брати декретну відпустку.

У минулому році батьками стали нардепи Святослав Юраш, Олександр Качура і Давид Арахамія.