Про це повідомляє видання Mashable.

У 2016 році компанія Google запустила гру Quick, Draw !, в якій штучний інтелект вгадував малюнки користувачів, а також покликана допомогти розробникам навчити нейронні мережі розпізнавати людські каракулі.

Однак користувачі помітили, що якщо намалювати пеніс, то нейромережа не може розібрати малюнок. Вирішити цю проблему взялася голландська студія дизайну Moniker. Вона створила Quickdraw-додаток, в якому ІІ спочатку вгадує, що ви малюєте пеніс, а потім лає вас за це.

Проект починався як жарт, щоб показати, як великі технологічні компанії намагаються контролювати поведінку користувачів в мережі. Але тепер дані, які використовуються для навчання ІІ потрапили у відкритий доступ, як і 25 тис. Зображень пенісів, і кожен бажаючий може самостійно намалювати чоловічі геніталії.

Проявити свої художні можливості можна на сторінці GitHub.