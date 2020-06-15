В університеті Дьюка розробили штучний інтелект, що перетворює розмиті невпізнавані зображення осіб в якісні комп'ютерні портрети.

Про це повідомляє прес-служба університету.

Уточнюється, що раніше зображення оличчь можна було масштабувати у вісім разів, однак тепер в університеті знайшли спосіб створювати обличчя, що реалістично виглядають, з розширенням, яке в 64 рази перевищує початкове.

“Ніколи раніше зображення з суперрозширеннмя не створювалися з такою великою кількістю деталей”, – розповів фахівець Duke Синтія Рудін.

За словами дослідників, дану систему неможливо використовувати для ідентифікації людей, оскільки вона не перетворює невпізнавану фотографію з камери в зображення реальної людини. Швидше система генерує нові обличчя, яких в реальності не існує.

На думку співавторів дослідження, така ж техніка могла б забезпечувати чіткі знімки для медичних програм, мікроскопів та астрономічних апаратів.

Відзначається, що в новій технології замість фотографування з низьким розширеням і додавання нових деталей, система переглядає приклади обличь з високою роздільною здатністю і шукає максимально схожі на початкове зображення.

За словами авторів технології, створювати обличчя вдається навіть при обробці піксельних фотографій, на яких практично неможливо розрізнити рот і очі. Дана система може перетворювати обличчя розміром 16 на 16 пікселів в зображення розміром в 1024 на 1024 пікселів всього за кілька секунд.