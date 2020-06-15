Про це повідомляє прес-служба університету.
Уточнюється, що раніше зображення оличчь можна було масштабувати у вісім разів, однак тепер в університеті знайшли спосіб створювати обличчя, що реалістично виглядають, з розширенням, яке в 64 рази перевищує початкове.
“Ніколи раніше зображення з суперрозширеннмя не створювалися з такою великою кількістю деталей”, – розповів фахівець Duke Синтія Рудін.
За словами дослідників, дану систему неможливо використовувати для ідентифікації людей, оскільки вона не перетворює невпізнавану фотографію з камери в зображення реальної людини. Швидше система генерує нові обличчя, яких в реальності не існує.
На думку співавторів дослідження, така ж техніка могла б забезпечувати чіткі знімки для медичних програм, мікроскопів та астрономічних апаратів.
Відзначається, що в новій технології замість фотографування з низьким розширеням і додавання нових деталей, система переглядає приклади обличь з високою роздільною здатністю і шукає максимально схожі на початкове зображення.
За словами авторів технології, створювати обличчя вдається навіть при обробці піксельних фотографій, на яких практично неможливо розрізнити рот і очі. Дана система може перетворювати обличчя розміром 16 на 16 пікселів в зображення розміром в 1024 на 1024 пікселів всього за кілька секунд.
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