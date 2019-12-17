Про це повідомляє Le Figaro.

Бетховен почав працювати над твором під час роботи над дев’ятою симфонією і “Одою до радості”. Однак композитор не встиг закінчити симфонію через смерть, залишивши лише кілька рукописних начерків і планів.

Так, фахівці спробують закінчити композицію за допомогою машинного навчання і програми. Спочатку нейромережа проаналізувала всі твори Бетховена. Потім штучному інтелекту дали фрагменти десятої симфонії, щоб він зміг завершити музичний твір.

Світова прем’єра 10-ї симфонії Бетховена, дописаної за допомогою штучного інтелекту, відбудеться в Німеччині в рідному місті композитора Бонні 28 квітня 2020 року. Цього дня композитору виповниться 250 років.

Команда музикантів і вчених відзначили, що продовження твору від штучного інтелекту не вплине на спадок Бетховена, оскільки завершену композицію не зарахують до творчості композитора.