7 та 8 березня у креативному просторі Lem Station відбудеться фестиваль вина та мистецтва.

“Жінки у мистецтві” – саме під таким гаслом пройде весняний Lviv art and wine festival. “Сьогодні жінкам у мистецтві і справді є що сказати – їхнє слово рішуче та сильне, а талант – дивовижний та багатогранний. В той же час кожна жінка володіє особливим шармом і надихає на створення прекрасних шедеврів. У перші весняні дні ми всі шукаємо натхнення та нових вражень. На Lviv Art and Wine Festival їх буде вдосталь”, – розповідає Інна Кляп, співорганізатор заходу.

Фестиваль відбудеться уже вдруге. Організатори мають на меті не лише створити зручну платформу для спілкування молодих митців та їх обміну досвідом, але й популяризувати українське вино та сприяти розвитку цієї галузі в Україні.

Wine Festiva

Як і торік, мистецька програма фестивалю обіцяє бути насиченою. Експозицію фестивалю складуть роботи львівських митців: скульптури від Тараса Поповича, графіка Миколи Грицеляка, а також живопис Ярини Пазіної, Міри Бачкур, Лізи Жданової, Анни Кашкадамової, Христини Коляди, Анни Заруми, тa Демяна Перетятко.

На відвідувачів чекатиме чимало цікавих лекцій, зокрема, про жіночі образи у фотографії від львівської фотомисткині Марти Сирко.

На території фестивалю діятимуть iнтер’єрні та колажовані інсталяції, аудіо-візуальні перформанси про жінок, а також креативні та яскраві фотозони.

Гастро-маркет збере під одним дахом понад 20 учасників, серед яких сімейні виноробні з усієї України, популярні винні бренди, досвідчені сомельє, крафтові сироварні, а також улюблені заклади вуличної їжі нашого міста.

Поруч із фуд-кортом протягом двох днів фестивалю працюватиме ярмарок подарунків, де усі охочі зможуть придбати стильні прикраси та аксесуари, оригінальні предмети декору, книги та інші товари.

Для затятих кіноманів працюватиме вечірній кінотеатр. Так, у дружній компанії за келихом улюбленого вина ви можете переглянути популярні кінострічки на мистецьку тематику.

Музичною родзинкою вечора стануть атмосферні виступи музичних гуртів Dizex band, Resonance trio, Duo Dose, BandJamIn, The Hound Dogs.

Організатори подбали і про найменших гостей фестивалю – у суботу та неділю на діток чекає мистецько-розважальна програма від дитячої арт-студії

Вартість вхідного квитка – 50 грн.

Години роботи фестивалю 13:00-23:00.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/1237212509804907/