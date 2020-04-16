54-річна американська супермодель, телеведуча та акторка Сінді Кроуфорд під час карантину влаштувала вдома фотосесію, консультуючись з фотографом в Facetime.

Про це зірка повідомила в своєму Instagram.

“Все буває вперше! FaceTime-фотосесія з Кет Ірлін (фотограф з Нью-Йорка — ред.). Деякий час мода та фотографія будуть іншими, але це не означає, що ми маємо перестати бути креативними”, — написала модель.

Знімками, отриманими під час онлайн-фотосесії, поділилася і сама фотограф. Вона супроводила їх хештегом #artintimesofcorona — #мистецтвопідчаскоронавірусу.