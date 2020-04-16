Про це зірка повідомила в своєму Instagram.
“Все буває вперше! FaceTime-фотосесія з Кет Ірлін (фотограф з Нью-Йорка — ред.). Деякий час мода та фотографія будуть іншими, але це не означає, що ми маємо перестати бути креативними”, — написала модель.
Знімками, отриманими під час онлайн-фотосесії, поділилася і сама фотограф. Вона супроводила їх хештегом #artintimesofcorona — #мистецтвопідчаскоронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що супермодель Белла Хадід влаштувала еротичну фотосесію для італійського Vogue у себе вдома за допомогою сервісу відеодзвінків Facetime.