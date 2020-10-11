Про це Муджахід повідомив телеканалу CBS News.

“Ми сподіваємося, що він переможе на виборах і покінчить з американською військовою присутністю в Афганістані”, – сказав представник “Талібану”.

Він зазначив, що Трамп може здаватися безглуздою людиною для всього світу, але для талібів він – розсудливий і мудрий.

У той же час Тім Мерта – представник виборчого штабу Трампа – заявив, що його команда відкидає підтримку “Талібану”. Також він додав, що Дональд Трамп завжди захищатиме в першу чергу американські інтереси.