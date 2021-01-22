Відповідальність за кривавий теракт у Багдаді (Ірак), який стався напередодні і забрав життя десятків людей, взяли на себе бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава".

Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters і ВВС.

Відповідну інформацію оприлюднив ресурс Amaq, пов’язаний із “Ісламською державою” (він з’явився в 2014 році і отримує ексклюзивну інформацію від ІД).

Як відомо, напередодні двоє смертників підірвалися серед натовпу покупців на переповненому ринку на площі Таяран в центрі Багдада.

Перед вибухом один із терористів привернув до себе увагу людей, заявивши, що він погано почувається. Коли навколо нього зібрався натовп, прогримів вибух.

Другий терорист підірвався, коли інші люди прийшли на допомогу постраждалим.

У результаті загинули щонайменше 32 людини і понад 100 були поранені.

За повідомленням Amaq, метою теракту були мусульмани-шиїти.

Це була наймасштабніша атака терористів-смертників у Багдаді за останні три роки (остання відбулася на тій же площі в січні 2018 року, коли загинули 35 осіб).

Теракти смертників у Багдаді стали рідкістю після того, як ІД зазнала воєнної поразки в цьому регіоні наприкінці 2017 року.

Колись бойовики “Ісламської держави” контролювали 88 000 кв. км території від східного Іраку до західної Сирії (на якій проживали майже 8 млн осіб).

Згідно зі звітом ООН, опублікованим минулого року, незважаючи на поразку, понад 10 000 бойовиків ІД продовжували свою активність в Іраку та Сирії.