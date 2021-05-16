Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, скликала екстрене засідання через бойові дії між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази.

Про це повідомляє AP.

Ліга мусульманських держав у неділю вимагала, щоб Ізраїль припинив напади, вбиваючи палестинських мирних жителів.

У заяві Організації ісламського співробітництва закликається Ізраїль поважати доступ мусульман до мечеті Аль-Акса, третього найсвятішого місця в ісламі, а також припинити поселенцям примусове виселення палестинських сімей з домів.

“Доля палестинського народу – це кровотеча рани ісламського світу сьогодні”, – сказав міністр закордонних справ Афганістану Мохаммад Ханіф Атмар.

У той час як більшість країн регіону вважають, що палестинці повинні мати свою незалежну державу, Ізраїль нещодавно уклав угоди про визнання цієї території своєю з кількома членами цієї організації.

Але на засіданні відеоконференції деякі делегати розкритикували такі країни, як Бахрейн, Марокко, Судан та Об’єднані Арабські Емірати – мусульманські країни, які минулого року досягли угод про нормалізацію для визнання Ізраїлю.

На засіданні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу рішуче засудив дії Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив Ізраїль у “геноциді та злочинах проти людства”.