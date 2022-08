Про це повідомляє The Times of Israel.

Більшість ракет перехопила система протиракетної оборони “Залізний купол”. Це сталось через кілька годин після того, як Ізраїль авіаударом знищив керівника операцій “Ісламського джихаду”.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок широкомасштабної повітряної операції проти “Ісламського джихаду” в Газі.

RAW FOOTAGE: This is the moment a barrage of rockets was fired from Gaza toward Israeli civilians.

This is what terrorism looks like: pic.twitter.com/XLbch5NfFR

— Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022