Під час онлайн-зустрічі міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр навколишнього середовища, енергетики та клімату Ісландії Гудлаугур Тор Тордарсон обговорили допомогу енергетичному сектору України в умовах масованих російських атак та двосторонню співпрацю в енергетиці.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, Гудлаугур Тор Тордарсон наголосив, що його країна підтримує український народ та надаватиме всю необхідну допомогу, зокрема українському енергетичному сектору.

Своєю чергою, Герман Галущенко подякував колезі за підтримку та внесок до фонду, наголосивши, що ця допомога сприятиме стабілізації роботи українського енергосектору. Водночас він наголосив, що вже понад три місяці росіяни щоденно обстрілюють об’єкти української енергетичної інфраструктури з різних видів озброєння – ракет, дронів та артилерії.

Також міністр підкреслив, що українські енергетики цілодобово працюють над відновленням об’єктів, використовуючи, зокрема, і надану міжнародними партнерами допомогу.

Крім цього, під час розмови очільник Міненерго повідомив, що Україна працює над проєктами з відновлення і відбудови своєї енергосистеми на принципах децентралізації. Одним з рішень для досягнення поставлених цілей є розвиток відновлюваної енергетики, яка відіграє одну з ключових ролей в енергосистемі Ісландії. Міністри відзначили зацікавленість у розвитку співпраці в цьому напрямку.

Зазначимо, що раніше Україна отримала від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) енергетичне обладнання. Майно загальною вартістю 100 тисяч доларів готують до встановлення на одній із пошкоджених підстанцій.

Всього передано 105 одиниць такого обладнання. Його надали Україні безоплатно партнери з USAID “Проєкт енергетичної безпеки”.

Обладнання виготовлено спеціально під потреби “Укренерго” у максимально стислі терміни. До цього долучилася американська компанія SEL (Schweitzer Engineering Laboratories). Попри логістичні обмеження, майно доставили оперативно. Вже найближчим часом допомога від USAID працюватиме для повернення світла і тепла українцям в одному з регіонів України.