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Ісландія передасть ЗСУ нафтові вантажівки

Ісландія планує закупити десять вантажівок для перевезення нафтопродуктів і передати їх Збройним силам України.

Четвер, 25 травня 2023, 19:15
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Джерело: Euractiv.

Як повідомляється, з початку повномасштабного вторгнення Росії Ісландія зосередилися на підтримці України відповідно до її потреб, та з урахуванням своїх можливостей.

“Ми не постачаємо українським силам зброю чи іншу військову техніку, проте ми можемо зробити свій внесок, спорядивши вантажівки для перевезення нафтопродуктів, яких відчутно не вистачає, і оперативно реагувати на інші побажання України, коли виникає така потреба”, – зазначила міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Наголошено, що Україна вже отримала дві вантажівки минулого тижня, ще вісім очікуються найближчим часом.

Загальна вартість закупівлі автомобілів, адміністрування та доставки склала 400 тисяч євро.

Як повідомили в уряді Ісландії, транспортування нафти є надзвичайно важливим для обороноздатності та мобільності української армії у межах розв’язаної Росією війни.

Додамо, у парламенті Ісландії схвалили рішення щодо передачі Україні польового шпиталю.

Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір наголосила, що Ісландія, як і раніше, продовжує підтримувати український народ. І ця ініціатива є “символом їхньої незмінної солідарності”.

Варто нагадати, столиця Ісландії стала 22 містом-партнером Львова. 23 травня міський голова Львова Андрій Садовий та мер Рейк’явіка Дагур Еггертссон підписали угоду про співпрацю між містами.

На початку російського повномасштабного вторгнення міська рада Рейк’явіка висловила солідарність з Україною, засудивши дії РФ.

Крім того, Рейк’явік заморозив будь-які стосунки зі своїми містами-партнерами в Росії ще до початку повномасштабної війни, а у 2022 році – надіслав їм звернення із засудженням вторгнення в Україну. Також Рейк’явік розірвав договір про співпрацю з Москвою, підписаний у 2007 році.

Теги: війна, вантажівки, війна, ЗСУ;, ЗСУ, Ісландія, нафта, підтримка України, російсько-українська війна

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