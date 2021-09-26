Ісландія увійде в історію, ставши першою європейською країною, яка обрала до парламенту більше жінок, ніж чоловіків.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На основі результатів виборів, з усіх 63-х крісел 33 місця дістануться жінкам, а це 52%.

У порівнянні з виборами 2017 року кількість жінок в парламенті збільшилася на дев’ять.

Згідно з даними Міжпарламентського союзу, жодна інша європейська країна не подолала 50-відсотковий поріг співвідношення чоловіків і жінок у парламенті, найближче до цього Швеція – з показником 47%.

На відміну від деяких інших країн, Ісландія не має законодавчих квот на представництво жінок у парламенті, хоча деякі партії дійсно вимагають, щоб жінки становили мінімальну кількість кандидатів.

Країна довгий час вважалася лідером щодо гендерної рівності та 12-й рік поспіль була визнана найбільш рівноправною країною в світі, згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму.

Ісландія пропонує однакову відпустку по догляду за дитиною як чоловікам, так і жінкам. А її перший закон про рівну оплату праці чоловіків і жінок був прийнятий ще в 1961 році. Крім того, це була перша країна в світі, яка обрала президентом жінку в 1980 році.