Ісландія відкриває кордони для іноземців, які пройшли вакцинацію одним з препаратів, схвалених Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА).

Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров’я країни.

Згідно з діючими правилами, межі Ісландії закриті для всіх мандрівників за межами Шенгенської зони, ЄЕЗ, ЄАВТ і ЄС, незалежно від їх статусу вакцинації.

З четверга, 18 березня, в’їзд в країну буде відкритий для всіх іноземців, але щеплених тільки схваленими в Європі вакцинами. На даний момент в ЄС затверджені чотири вакцини – Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson (Janssen).

Щеплені мандрівники будуть звільнені від карантину і додаткових тестів.

Крім того, в Ісландію зможуть приїхати туристи, які нададуть “переконливі докази” про вже перенесену коронавірусну інфекцію.

“Світ багато пережив за останні дванадцять місяців, і ми всі сподіваємося на повільне і безпечне повернення до нормального життя. Це також включає відновлення можливості подорожувати, що має велике значення для культури, торгівлі і підприємництва”, – зазначила прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.