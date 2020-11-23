Ісландія внесла зміни до програми отримання візи, згідно з якими в'їзд буде можливий тільки для іноземців, чия зарплата становить $7360 в місяць.

Про це пише Bloomberg.

Влада Ісландії внесла зміни в програму видачі віз, щоб залучити іноземців з високими доходами, які бажають приїхати в країну і працювати віддалено. Тепер вони зможуть претендувати на довгострокову візу, що дозволяє їм та їхнім сім’ям залишатися в Ісландії до шести місяців.

Згідно з новими правилами, в’їзд до Ісландії дозволений особам, щомісячний дохід яких становить $7360 (1 млн ісландських крон) або ж $88 000 на рік. Також турист повинен відповідати вимогам додаткового медичного страхування.

Таким особам буде дозволено залишатися на території країни протягом шести місяців. Зміни поширюються тільки на іноземців, яким не потрібна віза для туристичної поїздки в Ісландію. Це, зокрема, громадяни країн шенгенської зони або власники виду на проживання, виданого однією з цих країн. Щоб отримати дозвіл на тривале перебування в Ісландії, необхідно буде підтвердити наявність трудових відносин з зарубіжною компанією або статус самозайнятої, а також відповідати вимогам щодо доходу і медичного страхування.

“Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів з Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там”, – пояснює Аста Гудрун Хельгадоттір, член Ісландської піратської партії.

За її словами, хоч технічно довгострокові гості не є туристами, вони беруть в оренду квартири, відвідують ресторани та подорожують вихідними, щоб досліджувати країну.

Як зазначає Bloomberg, крім Ісландії використовують схожу стратегію для отримання доходів від іноземців під час пандемії такі країни як Бермудські острови, Барбадос, Кайманові острови та Естонія.

Станом на 29 жовтня відкритими для подорожей громадян України в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 є 59 країн.