Вулкан Фаградальсфьядль в Ісландії, який вивергається з минулої п'ятниці, може перебувати в такому стані протягом багатьох років, потенційно стаючи новою визначною пам'яткою на півострові Рейк'янес.

Про це пише агентство Reuters.

Тисячі ісландців приходять до місця виверження на півострові Рейк’янес, приблизно в 30 кілометрах на північний захід від столиці Рейк’явіка, в надії побачити рідкісні лавові фонтани та навіть приготувати їжу на розпеченій кірці магми.

“Це ідеальне виверження в туристичному сенсі. Але з одним застереженням – не можна підходити занадто близько”, – сказав агентству професор вулканології Ісландського університету Торвальдур Тордарсон.

Щоб впоратися зі скупченням відвідувачів, влада Ісландії проклали 3,5-кілометрову пішохідну стежку до місця виверження і патрулюють територію, щоб не допустити потрапляння людей у ​​небезпечні райони, забруднені вулканічними газами.

За оцінками менеджера проєкту Департаменту цивільного захисту та управління в надзвичайних ситуаціях Гуннара Гілфасона, з вечора п’ятниці це місце відвідали понад 10 тисяч осіб. Деякі подорожували без достатньої кількості їжі та відповідного одягу, їм була потрібна допомога рятувальників.

З моменту виверження лава неухильно просочувалася з вулкана зі швидкістю від 5 до 10 кубічних метрів на секунду – цей потік досить сильний, щоб лава не ставала твердою і не закривала тріщину.

“Якщо швидкість впаде нижче трьох кубічних метрів, дуже ймовірно, що виверження припиниться”, – сказав Торвальдур Тордарсон.

Він порівняв потік лави з виверженням Пу’у О’о на Гаваях, яке почалося в 1983 році та тривало 35 років.

“Це може закінчитися завтра або, навпаки, триватиме кілька десятиліть”, – резюмував він.