Про це свідчить етер “UA: Культура”.

“Мир для України”, — сказали учасники гурту Systur.

Варто зазначити, що фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ допомогти тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі.

Представники Ісландії також підтримали ініціативу.