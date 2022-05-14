Про це свідчить етер “UA: Культура”.
“Мир для України”, — сказали учасники гурту Systur.
Варто зазначити, що фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ допомогти тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі.
Представники Ісландії також підтримали ініціативу.
- Нагадаємо, що цьогоріч гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування на першому півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022” пройшов у фінал, виступивши з піснею “Stefania”. Композиція не лише представляє Україну на змаганні, але й стала культурним символом у повномасштабній російсько-українській війні.
- Раніше 10 травня у місті Турин, Італія, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022”. Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування пройшов у фінал.