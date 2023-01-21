У Донецькій області, на Бахмутському напрямку, російські армійці та бойовики ПВК "Вагнер", ймовірно, перегруповуються в місті Соледар.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, загалом ситуація на фронті перебуває у “глухому куті”. Проте існує реальна ймовірність просування російських військ навколо Бахмута.

У розвідці зазначили, що останніми днями найзапекліші бої відбувалися на трьох ділянках. Відтак, на північному сході, поблизу Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів й вдало захистилася від російської контратаки.

“У Донецькій області, на Бахмутському напрямку, російські війська та бойовики ПВК “Вагнер”, ймовірно, перегруповуються в місті Соледар після його захоплення на початку тижня”, – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

А також зазначається, що на півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки, але уникали масштабних наступальних дій.

“Загалом ситуація на фронті перебуває у глухому куті. Проте існує реальна можливість локального просування російських військ навколо Бахмута”, – наголосили у розвідці.

Зазначимо, що протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, проте наступальних угруповань ворога не виявлено. Силами і засобами Збройних сил Російської Федерації, перекинутими до Республіки Білорусь, активно ведеться розвідка об’єктів суміжних держав, включно з Україною.