Про це Єнс Столтенберг розповів під час спілкування з The Washington Post.
За словами Столтенберга, Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною. Так, з’являється все більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами та додатковим паливом.
“А тепер ми ще спостерігаємо за збільшенням кількості російських військових у Білорусі. Всі ці літаки, гвинтокрили… Це все значно скорочує період очікування. Саме тому нам потрібно бути готовими. Тому що існує реальний ризик нового вторгнення Росії або ж різного роду агресивних дій проти України”, – зазначив генсек НАТО.
Проте, продовжив Столтенберг, немає стовідсоткової впевненості що російське вторгнення в Україну відбудеться. Це дає можливість Заходу розв’язувати проблему політичним шляхом.
Єнс Столтенберг підкреслив, що у Росії є вибір – сісти за стіл переговорів з НАТО та союзниками або ж піти шляхом конфронтації.
“Ми не бачимо ознак того, що Кремль уповільнив нарощення військ. Війська продовжують стягувати до кордону України. І це реальний факт”, – підкреслив Столтенберг.
Він додав, що це нарощення немає жодного виправдання і тому Москва повинна пояснити, навіщо це робить. Окрім цього генсек НАТО закликав Кремль до деескалації та продовження серйозного політичного діалогу.
- Нагадаємо, що населення країн Заходу у більшості підтримують вступ України НАТО та ЄС. Жителі Заходу вважають, що Україна поділяє їхні цінності та заслуговує на підтримку, зокрема й на військову допомогу.
- Також повідомлялось, як російське вторгнення в Україну може охопити увесь світ.
- Раніше народний депутат України від партії “Слуга Народу” Георгій Мазурашу заявив, що Зеленський не підтримує вступ у НАТО і шукає можливість змінити державний курс.
- Окрім цього міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна наразі має найбільшу армію в Європі. За його словами, українські військовослужбовці забезпечені усім необхідним та готові дати відсіч у разі нового нападу Російської Федерації.