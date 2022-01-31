Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг розповів, що не бачить ознак припинення нарощування російських військ уздовж кордону України. Більш того, за його словами воно тільки продовжується.

Про це Єнс Столтенберг розповів під час спілкування з The Washington Post.

За словами Столтенберга, Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною. Так, з’являється все більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами та додатковим паливом.

“А тепер ми ще спостерігаємо за збільшенням кількості російських військових у Білорусі. Всі ці літаки, гвинтокрили… Це все значно скорочує період очікування. Саме тому нам потрібно бути готовими. Тому що існує реальний ризик нового вторгнення Росії або ж різного роду агресивних дій проти України”, – зазначив генсек НАТО.

Проте, продовжив Столтенберг, немає стовідсоткової впевненості що російське вторгнення в Україну відбудеться. Це дає можливість Заходу розв’язувати проблему політичним шляхом.

Єнс Столтенберг підкреслив, що у Росії є вибір – сісти за стіл переговорів з НАТО та союзниками або ж піти шляхом конфронтації.

“Ми не бачимо ознак того, що Кремль уповільнив нарощення військ. Війська продовжують стягувати до кордону України. І це реальний факт”, – підкреслив Столтенберг.

Він додав, що це нарощення немає жодного виправдання і тому Москва повинна пояснити, навіщо це робить. Окрім цього генсек НАТО закликав Кремль до деескалації та продовження серйозного політичного діалогу.