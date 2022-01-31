Про це Єнс Столтенберг розповів під час спілкування з The Washington Post.

За словами Столтенберга, Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною. Так, з’являється все більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами та додатковим паливом.

“А тепер ми ще спостерігаємо за збільшенням кількості російських військових у Білорусі. Всі ці літаки, гвинтокрили… Це все значно скорочує період очікування. Саме тому нам потрібно бути готовими. Тому що існує реальний ризик нового вторгнення Росії або ж різного роду агресивних дій проти України”, – зазначив генсек НАТО.

Проте, продовжив Столтенберг, немає стовідсоткової впевненості що російське вторгнення в Україну відбудеться. Це дає можливість Заходу розв’язувати проблему політичним шляхом.

Єнс Столтенберг підкреслив, що у Росії є вибір – сісти за стіл переговорів з НАТО та союзниками або ж піти шляхом конфронтації.

“Ми не бачимо ознак того, що Кремль уповільнив нарощення військ. Війська продовжують стягувати до кордону України. І це реальний факт”, – підкреслив Столтенберг.

Він додав, що це нарощення немає жодного виправдання і тому Москва повинна пояснити, навіщо це робить. Окрім цього генсек НАТО закликав Кремль до деескалації та продовження серйозного політичного діалогу.