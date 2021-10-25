Таку заяву в етері телеканалу “Прямий” зробила нардепка “ЄС” Вікторія Сюмар.

За словами депутатки, попри заяви глави “Нафтогазу” Юрія Вітренка, запасів газу у підземних сховищах недостатньо на період опалювального сезону.

Крім того, частину наявного газу віддадуть підприємствам олігарха Ігоря Коломойського, каже Сюмар.

“Реальність насправді жахлива. Зима 21-22 може бути дуже холодною. Вона може бути дуже холодною у помешканнях українців. Запасів вугілля – в 4 рази менше. Як би не переконував Вітренко, що у нас 18 мільярдів кубів газу у сховищах, там 4 мільярди кубів це технічний газ, який не можна викачувати. Виявляється, що на 9 мільярдів кубів претендує Ігор Коломойський. І вже завтра в суді “Нафтогаз” має відповісти чесно українцям, скільки газу він віддасть Коломойському і скільки залишиться українцям. Коломойський виставив претензії і буде судитися за 9 мільярдів кубів газу. Це означає, що у нас залишиться 4 мільярди для потреб країни. Це взагалі ні про що”, – зазначила Сюмар.

Сюмар переконує, що наявна ситуація може призвести до вимушеної співпраці з Кремлем в енергетичній сфері, попри війну на Донбасі, яка триває.

“Ми бачимо, що за ці 2,5 роки ми прийшли до ситуації, коли не дай Бог Україні доведеться випрошувати в Путіна не тільки зустріч, а випрошувати енергоносії. Все це – через системні хронічні помилки влади. Даруйте, ви отримали від “Газпрому”, попередники вам залишили чотири мільярди доларів на рахунках українського “Нафтогазу”. Ми фактичного його відсудили у “Газпрому”. Чотири мільярдів доларів. Скільки можна було весною, коли ці гроші були на рахунку “Нафтогазу”, купити газу? Він коштував тоді 100-150, максимум 200 доларів за тисячу кубометрів”, – заявила депутатка.

Нардепка також наголосила, що від 2014 року Росія розраховувала не лише на військову силу, а й на енергетичний шантаж України, економіку якою підірвала окупація частини Донбасу і півострова Крим.

“Тоді зима була особлива, зима року війни. І Росія дуже хотіла посадити Україну в енергетичну блокаду. Ризик замерзнути тоді був величезний. … Очевидно, що тоді енергоресурси використовувалися з величезним шантажем. Ми вийшли з цієї зими, і Україна не замерзла. Мало того, Україна за наступні роки зробила величезну кількість кроків, фактично стала енергонезалежною вперше у своїй історії, відмовившись і від російського газу, і від російського вугілля, і від російської електроенергії і навіть від російських твелів – це те, на чому працюють АЕС, видобуваючи сьогодні величезну долю електроенергії”, – резюмувала Сюмар.