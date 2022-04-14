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Існує загроза усиновлення в РФ українських дітей, яких незаконно викрали російські військові — МЗС України

Російська сторона з початку широкомасштабного наступу займалася кіднепінгом, тобто викраденням дітей. Наразі існують ризики, що їх можуть незаконно усиновлювати громадяни РФ без дотримання всіх необхідних процедур.

Четвер, 14 квітня 2022, 13:16
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Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Занепокоєння щодо цього викликали наміри міністерства освіти Росії підписати “угоди” з так званими “ЛНР” та “ДНР”. Розпорядження стосується того, що українських дітей-сиріт, яких незаконно депортували, дозволили б передавати у російські сім’ї.

У МЗС України назвали такі дії “цинічною зневагою до основних правил, звичаїв ведення війни та загальновизнаних прав людини”. Зокрема у такий спосіб Кремль намагається надати злочинному кіднепінгу “законні” підстави.

“Фактично Росія з порушенням міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей та руйнуванням майбутнього української нації”, – йдеться у заяві.

Українське міністерство звернулося до всіх міжнародних компетентних органів. МЗС закликало вжити невідкладних заходів для повернення українських дітей на територію нашої держави.

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