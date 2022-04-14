Існує загроза усиновлення в РФ українських дітей, яких незаконно викрали російські військові — МЗС України

Російська сторона з початку широкомасштабного наступу займалася кіднепінгом, тобто викраденням дітей. Наразі існують ризики, що їх можуть незаконно усиновлювати громадяни РФ без дотримання всіх необхідних процедур.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Занепокоєння щодо цього викликали наміри міністерства освіти Росії підписати “угоди” з так званими “ЛНР” та “ДНР”. Розпорядження стосується того, що українських дітей-сиріт, яких незаконно депортували, дозволили б передавати у російські сім’ї.

У МЗС України назвали такі дії “цинічною зневагою до основних правил, звичаїв ведення війни та загальновизнаних прав людини”. Зокрема у такий спосіб Кремль намагається надати злочинному кіднепінгу “законні” підстави.