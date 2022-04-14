Існує загроза усиновлення в РФ українських дітей, яких незаконно викрали російські військові — МЗС України

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.
Занепокоєння щодо цього викликали наміри міністерства освіти Росії підписати “угоди” з так званими “ЛНР” та “ДНР”. Розпорядження стосується того, що українських дітей-сиріт, яких незаконно депортували, дозволили б передавати у російські сім’ї.
У МЗС України назвали такі дії “цинічною зневагою до основних правил, звичаїв ведення війни та загальновизнаних прав людини”. Зокрема у такий спосіб Кремль намагається надати злочинному кіднепінгу “законні” підстави.
“Фактично Росія з порушенням міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей та руйнуванням майбутнього української нації”, – йдеться у заяві.
Українське міністерство звернулося до всіх міжнародних компетентних органів. МЗС закликало вжити невідкладних заходів для повернення українських дітей на територію нашої держави.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну до країни-агресора примусово вивезли понад 500 тисяч українців.
- Російська сторона переселяє примусово вивезених українців із тимчасово окупованих територій до далеких регіонів РФ. Зокрема їх депортують до Сибіру і за Полярне коло.
- Відомо, що у Росії створили табір для примусово вивезених жителів Маріуполя. Його організували у Пензенській області, де утримують близько 400 українців, серед яких є немовля.
- Також до українців, яких примусово вивезли до РФ, звернулося Міністерство закордонних справ. Громадян закликали повідомити про свої дані до найближчого посольства України.
- Російські окупаційні війська облаштували фільтраційний табір. Пункт, куди насильно завозять українців, заснували в Докучаєвську Донецької області.
- У місті Мангуш (Донецька область) окупаційні війська РФ створили фільтраційний табір для людей, які евакуюються з Маріуполя. Вони розшукують громадян, що не згодні з російським режимом, та розправляються з ними.